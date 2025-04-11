Россия разработала проект атомной электростанции на Луне

Детальный проект лунной атомной электростанции разработали российские ученые из Московского государственного строительного университета, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Строительство планируется осуществить за 54 дня с помощью роботов, работающих на солнечных батареях и радиоизотопных источниках питания, в приполярном кратере Пири с использованием местных ресурсов.

Основной АЭС должны стать реакторные установки мощностью 10 кВт каждая, аналогичные советскому экспериментальному реактору «Ромашка» 1964 года. Эти установки используют энергию деления ядерного топлива на быстрых нейтронах.

Для защиты от микрометеоритов, радиации и перепадов температур специалисты предлагают построить круглый защитный вал из лунного грунта и дополнить его экраном из кевлара, отмечается в сообщении.

По оценке ученых, срок службы АЭС составит около десяти лет, после чего ядерные установки будут утилизированы. Стоимость проекта оценивается в 1,95 триллиона рублей. Наличие станции обеспечит постоянное присутствие России на Луне, подчеркнули авторы проекта.