Событие «Время героев» вернется в «Мир танков»

Событие «Время героев» вернется в игру «Мир танков», сообщается в блоге разработчиков. Ивент станет доступен в обновлении 1.34 и будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Событие развернется на знакомых картах, дополненных тематическим декором. Особые боевые машины в исторической комплектации позволят погрузиться в атмосферу легендарных сражений», — отмечается в сообщении.

Разработчики уточнили, что внешний вид специальных боевых машин был создан по образам техники, которая участвовала в боях Великой Отечественной войны.

«Время героев» принесет два новых режима — «Оборона» и «Прорыв», а также обновленные награды и три уровня отрядов в каждом режиме.

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