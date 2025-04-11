Внешний долг России резко вырос

Внешний долг России на 1 апреля 2025 года составил 312,4 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Центробанка РФ. Это на 7,6% выше показателя на начало года.

«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов», — пояснил регулятор.

По данным на 1 января 2025 года, внешний долг России составлял 290,3 миллиарда долларов. На тот момент в общей структуре 94,4 миллиарда долларов приходилось на ЦБ и банки, 18,8 миллиарда долларов — на госорганы, а остальные 177,1 миллиарда — на прочие сектора.

По итогам 2024 года государственный долг России вырос на 13,5%, или почти на 3,5 триллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года он достиг 14,5% ВВП, следует из данных Счетной палаты.