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Китай введет запретительные пошлины на товары из США

Источник:
Sibnet.ru
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Китай с 12 апреля повысит пошлины на американские товары до 125%, сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР. В настоящее время пошлины составляют 84%.

При текущем уровне тарифов китайский рынок более не в состоянии принять поставляемые в КНР американские товары, уточнил комитет. Таким образом, Пекин не будет реагировать, даже если США продолжат поднимать тарифы на продукцию из Китая.

Правительство США 10 апреля объявило о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Китайские власти отметили, что введение таких пошлин нарушает международные торгово-экономические правила и основные экономические законы.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел «взаимные» импортные пошлины от 10% до 50% в отношении большинства стран. Для Китая новые пошлины изначально составили 34%. Позже американский президент объявил, что введет для Китая дополнительные пошлины в 50%.

9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%. «Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%», — написал он в соцсети Truth Social.

Размеры пошлин являются фактически запретительными. Эксперты отмечают, что если в ближайшее время не будет найдено устраивающее Пекин и Вашингтон решение, торговля между этими государствами фактически остановится.

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Топ комментариев

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...