Китай введет запретительные пошлины на товары из США

Китай с 12 апреля повысит пошлины на американские товары до 125%, сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР. В настоящее время пошлины составляют 84%.

При текущем уровне тарифов китайский рынок более не в состоянии принять поставляемые в КНР американские товары, уточнил комитет. Таким образом, Пекин не будет реагировать, даже если США продолжат поднимать тарифы на продукцию из Китая.

Правительство США 10 апреля объявило о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Китайские власти отметили, что введение таких пошлин нарушает международные торгово-экономические правила и основные экономические законы.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел «взаимные» импортные пошлины от 10% до 50% в отношении большинства стран. Для Китая новые пошлины изначально составили 34%. Позже американский президент объявил, что введет для Китая дополнительные пошлины в 50%.

9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Китая до 125%. «Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%», — написал он в соцсети Truth Social.

Размеры пошлин являются фактически запретительными. Эксперты отмечают, что если в ближайшее время не будет найдено устраивающее Пекин и Вашингтон решение, торговля между этими государствами фактически остановится.