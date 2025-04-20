Сколько времени можно слушать музыку в наушниках

Специалисты рекомендуют слушать музыку в наушниках не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог Лариса Вылегжанина.

«Безопасным считается уровень громкости, не превышающий 60% от максимального. Если вы слушаете музыку громче, особенно выше 85 децибел, риск повреждения слуха значительно возрастает. Например, в шумных местах люди часто увеличивают громкость, чтобы заглушить внешние звуки, но это может негативно сказаться на ушах», — пояснила Вылегжанина в интервью «Газете.ру».

Специалисты рекомендуют придерживаться правила 60/60: слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5–10 минут. Если слушать на высокой громкости, общее время прослушивания в день не должно превышать 30 минут, отметила врач.

«Чтобы минимизировать риски, старайтесь избегать прослушивания музыки в шумных местах, где вы вынуждены увеличивать громкость», — посоветовала Вылегжанина.