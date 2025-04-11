Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз к переговорам с Россией

Европейские лидеры должны выбраться из «башни из слоновой кости» и по примеру США возобновить прямые контакты с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В последние годы Брюссель и Вашингтон открыто выражали недовольство по поводу стремления Будапешта сохранять связи с Москвой и Пекином, приводит ТАСС слова Сийярто. «Нас спрашивали, зачем вы разговариваете с россиянами», — сказал он.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США такая практика прекратится и в мире «вновь откроются каналы коммуникации».

«Я бы предложил бюрократам в Брюсселе проявить уважение к другим, выбраться из башни из слоновой кости и забыть о том, что Европейский союз может действовать с позиций моральной ненависти. Такого быть не должно»», — заявил Сийярто.

По его мнению, «сохранение открытыми каналов связи и диалога на основе взаимного уважения — единственный способ выйти из чрезвычайно непростой ситуации», которая сложилась сейчас в отношениях между разными странами.