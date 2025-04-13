Женщин предупредили о вреде имитации оргазма

Имитация оргазма женщинами портит интимную жизнь и разрушает отношения в паре, предупредила британский эксперт по сексу Пиппа Мерфи.

Исследования показывают, что 59% женщин хотя бы раз в жизни имитировали оргазм, а 18% женщин делают это регулярно.

«Многие делают это, чтобы пощадить чувства партнера, беспокоясь, что отсутствие оргазма может вызвать у них неудовлетворенность или что партнер почувствует себя неполноценным», — цитирует Daily Mail Мерфи.

Но, по ее словам, притворство в спальне ведет к тому, что секс, который не приносит удовольствие, становится обычным делом. Неискренние вздохи вводят партнера в заблуждение, и он ошибочно считает свои не самые удачные действия в постели приятными, добавила эксперт.

Мерфи отметила, что имитация оргазма ради успокоения партнера лишь увеличивает недопонимание. «Это простая стратегия, но она не решает главной проблемы, почему секс не приносит удовлетворения», — подчеркнула она.

По статистике, частота оргазма у мужчин составляет от 70 до 85%, а у женщин — всего 46–56%.