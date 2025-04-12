Фиолетовый цвет оказался выдумкой человеческого мозга

Человеческий глаз видит только часть светового спектра, при этом фиолетовый находится за пределами видимого спектра. С точки зрения физики это комбинация красного и синего, а не отдельная длина волны.

«В радуге нет фиолетового. Это лишь попытка мозга разрешить путаницу. Красный и синий свет это противоположные концы спектра, которые и сливаются в мозге воедино», — рассказала исследовательница Элизабет Рэйн в комментарии изданию Popular Mechanics.

По ее словам, глаза не могут различать красный и синий свет одновременно, поэтому мозг создает новый цвет — фиолетовый. В реальности это фантомный цвет, которого фактически не существует.

Человек видит только те цвета, которые имеют определенную длину волны (350-750 нанометров). Например, человеческий глаз не может зафиксировать ультрафиолет и инфракрасное излучение.