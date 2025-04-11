Лавров видел у США желание вникнуть в суть украинского конфликта

Россия видит, что у США, в отличие от Европы, есть желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп не раз публично говорил о том, что «втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая сыграла, наверное, решающую роль в нынешних событиях вопреки многолетним предупреждениям со стороны Москвы».

Ранее Лавров заявил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию, отметив, что Все мировые трагедии «начинались с агрессивных действий европейцев».