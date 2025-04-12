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Представлен умный туалет для крупных кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматический туалет для кошек Petlux V3
Автоматический туалет для кошек Petlux V3
Фото: © Голландская компания Petlux

Голландская компания Petlux выпустила автоматический туалет для крупных кошек Petlux V3, сообщается на сайте производителя. Он отличается большим размером и функцией удаленного мониторинга. 

«Petlux V3 подходит для мейн-кунов, рэгдоллов, норвежских лесных. В бункер помещается до 11 килограммов наполнителя. Очистка требуется раз в 7-10 дней», — утверждает производитель.

Petlux V3 самый большой на настоящий момент автоматический кошачий туалет на мировом рынке. Объем бункера — 100 литров, диаметр — 48 сантиметров. Это позволяет с комфортом пользоваться туалетом крупным кошкам.

Туалет герметичен, коврик не нужен. Можно использовать разные виды наполнителя, кроме геля и древесных гранул. У туалета есть мобильное приложение. В нем можно настроить режим очистки, отслеживать посещения кошки и даже ее вес.


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Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.