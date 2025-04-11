Рекламу астрологов и гадалок запретят в России

Депутаты разных фракций разработали законопроект о запрете рекламы «эзотерических, духовных и энергетических услуг», сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Авторы законопроекта предложили сформировать «перечень недоказанных направлений, при помощи которых самозванцы выманивают средства», рассказала «Российской газете» Останина. Речь идет об астрологах, ведьмах, магах, рунологах, тарологах, хиромантах, медиумах и прочих деятелях мистической направленности.

По словам Останиной, запретить эти виды деятельности не получится, но можно сделать табу на рекламу. Сама она подлежит удалению, а ресурсы, ее распространяющие, — блокировке. Принятие такого закона сработает на профилактику, считает депутат.

Представитель Роскомнадзора Юрий Киселев заявил, что механизм блокировки в случае принятия такого закона будет такой же, как и в отношении недостоверной информации. Он уже отработан во взаимодействии с соцсетями и Генпрокуратурой, рассказал он.

В 2024 году россияне потратили на услуги тарологов, астрологов, экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей, это почти в 20 раз больше трат на рынке психологии, сообщили авторы законопроекта.