Искусственный «нос» оценит здоровье пациента

Ученые Северо-Западного университета США создали миниатюрный прибор, анализирующий кожные испарения для оценки состояния здоровья. Статья с описанием новинки опубликована журналом Nature.

Гаджет размером со спичечный коробок делает это, не прикасаясь к коже, что особенно важно для уязвимых категорий пациентов: например, новорожденных младенцев, людей с ожогами или кожными заболеваниями.

Разработчики отмечают, что кожа человека постоянно выделяет целый спектр газов — от углекислого газа до аммиака и других органических соединений. Они являются ценными источниками информации о метаболизме, а также наличии заболеваниях.

Искусственный «нос» передает собранные результаты на смартфон в реальном времени. При этом он сначала измеряет фон, а только затем концентрацию газов, выделяемых кожей пациента. Это позволяет минимизировать ошибки.