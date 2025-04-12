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Искусственный «нос» оценит здоровье пациента

Источник:
Nature
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Крупный план носимого устройства для мониторинга ЭМП с внутренними датчиками
Крупный план носимого устройства для мониторинга ЭМП с внутренними датчиками
Фото: © Джон А. Роджерс/Северо-Западный университет

Ученые Северо-Западного университета США создали миниатюрный прибор, анализирующий кожные испарения для оценки состояния здоровья. Статья с описанием новинки опубликована журналом Nature.

Гаджет размером со спичечный коробок делает это, не прикасаясь к коже, что особенно важно для уязвимых категорий пациентов: например, новорожденных младенцев, людей с ожогами или кожными заболеваниями.

Разработчики отмечают, что кожа человека постоянно выделяет целый спектр газов — от углекислого газа до аммиака и других органических соединений. Они являются ценными источниками информации о метаболизме, а также наличии заболеваниях.

Искусственный «нос» передает собранные результаты на смартфон в реальном времени. При этом он сначала измеряет фон, а только затем концентрацию газов, выделяемых кожей пациента. Это позволяет минимизировать ошибки.

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Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.