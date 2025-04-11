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Спецпосланник Трампа вылетел на встречу с Путиным

Источник:
Axios
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Специальный посланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет американское издание Axios со ссылкой на источники.

Спецпосланник Уиткоффа в третий раз встретится в России с Путиным на фоне процесса мирного урегулирования на Украине, отметили источники.

Первая личная беседа спецпосланника с российским лидером состоялась 11 февраля. Затем Уиткофф и Путин встретились 13 марта и тогда, по информации пресс-службы Кремля, президента США Дональду Трампу были переданы «дополнительные сигналы».

Ранее в Верховной раде Украины потребовали отстранения Уиткоффа от переговоров. Поводом стало его интервью журналисту Такеру Карлсону, где спецпосланник заявил, что верит Путину.

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Политика #Мир
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колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.