Специальный посланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет американское издание Axios со ссылкой на источники.

Спецпосланник Уиткоффа в третий раз встретится в России с Путиным на фоне процесса мирного урегулирования на Украине, отметили источники.

Первая личная беседа спецпосланника с российским лидером состоялась 11 февраля. Затем Уиткофф и Путин встретились 13 марта и тогда, по информации пресс-службы Кремля, президента США Дональду Трампу были переданы «дополнительные сигналы».

Ранее в Верховной раде Украины потребовали отстранения Уиткоффа от переговоров. Поводом стало его интервью журналисту Такеру Карлсону, где спецпосланник заявил, что верит Путину.