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Представлен мини-вездеход для управления из любой точки мира

Источник:
Sibnet.ru
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Миниатюрный вездеход EarthRover
Миниатюрный вездеход EarthRover
Фото: © стартап FrodoBots

Сингапурский стартап FrodoBots начал продажи миниатюрного вездехода EarthRover, управляемого через 4G-сеть, сообщается на сайте производителя. Робот передает видео в реальном времени, имеет микрофон и динамик.

EarthRover представляет собой небольшой полноприводный вездеход. Он управляется дистанционно через интернет с помощью геймпада, руля или клавиатуры. Задержка связи — менее секунды.

Самая дорогая модель Zero обойдется в 299 долларов по акции. Вес вездехода составляет 4,5 килограмма. Время непрерывной работы на одном заряде — 5 часов. Модель развивает скорость до 3,4 километров в час.

Облегченная версия вездехода модель Mini+ весит всего 1,5 килограмма. Ее непрерывное время работы чуть меньше — 4 часа. На борту вездехода всего одна камера. Цена модели составляет 149 долларов.

Разработчики подчеркнул, что новинка представляет собой доступный мини-вездеход для дистанционного управления. Он подходит для любителей робототехники и может использоваться для мониторинга и развлечений.

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Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.