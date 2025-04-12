Представлен мини-вездеход для управления из любой точки мира

Сингапурский стартап FrodoBots начал продажи миниатюрного вездехода EarthRover, управляемого через 4G-сеть, сообщается на сайте производителя. Робот передает видео в реальном времени, имеет микрофон и динамик.

EarthRover представляет собой небольшой полноприводный вездеход. Он управляется дистанционно через интернет с помощью геймпада, руля или клавиатуры. Задержка связи — менее секунды.

Самая дорогая модель Zero обойдется в 299 долларов по акции. Вес вездехода составляет 4,5 килограмма. Время непрерывной работы на одном заряде — 5 часов. Модель развивает скорость до 3,4 километров в час.

Облегченная версия вездехода модель Mini+ весит всего 1,5 килограмма. Ее непрерывное время работы чуть меньше — 4 часа. На борту вездехода всего одна камера. Цена модели составляет 149 долларов.

Разработчики подчеркнул, что новинка представляет собой доступный мини-вездеход для дистанционного управления. Он подходит для любителей робототехники и может использоваться для мониторинга и развлечений.