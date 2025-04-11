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Автосалоны китайских марок стали массово закрываться в России

Источник:
ТАСС
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Около 210 китайских автосалонов закрылись в России из-за потери инвесторов в 2025 году, что в три раза больше, чем годом ранее, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг».

«В отличие от прежних двух лет, в I квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов. За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в I квартале 2024 года (67 салонов)», — приводит ТАСС исследование.

Лидерами по потерям дилеров стала марка Bestune (26 закрытий), на втором месте — Kaiyi (20 закрытий) , на третьем — DFM (16 закрытий). В топ-10 брендов по числу закрытий впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

«Если тренд сохранится еще хотя бы на один-два квартала, то по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет значительно ниже четырех тысяч», — отмечается в исследовании.

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Топ комментариев

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

cre

Опять только планы на будущее.

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха