Президент США Дональд Трамп назвал ужасным крушение туристического вертолета в Нью-Йорке и пообещал, что американские власти вскоре расскажут о причинах случившегося.

Вертолет Bell накануне рухнул в реку Гудзон близ Нью-Йорка. Шесть человек, находившиеся на его борту, погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

«Кошмарное падение вертолета в реку Гудзон. Похоже, что с нами больше нет шести человек: пилота, двух совершеннолетних и трех детей. Кадры крушения вселяют ужас», — написал Трамп в соцсети X.

Он отметил, что министр транспорта США Шон Даффи и его подчиненные «сейчас занимаются этим делом». «Вскоре последуют объявления о том, что именно произошло и почему», — пообещал Трамп.

По сведениям телеканала ABC News, катастрофа унесла жизни главы подразделения компании Siemens в Испании и Юго-Западной Европе Агустина Эскобара, его жены и троих их детей. Погиб и пилот вертолета.