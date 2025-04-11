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Трамп ужаснулся кадрами падения вертолета в Нью‑Йорке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп назвал ужасным крушение туристического вертолета в Нью-Йорке и пообещал, что американские власти вскоре расскажут о причинах случившегося.

Вертолет Bell накануне рухнул в реку Гудзон близ Нью-Йорка. Шесть человек, находившиеся на его борту, погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

«Кошмарное падение вертолета в реку Гудзон. Похоже, что с нами больше нет шести человек: пилота, двух совершеннолетних и трех детей. Кадры крушения вселяют ужас», — написал Трамп в соцсети X.

Он отметил, что министр транспорта США Шон Даффи и его подчиненные «сейчас занимаются этим делом». «Вскоре последуют объявления о том, что именно произошло и почему», — пообещал Трамп.

По сведениям телеканала ABC News, катастрофа унесла жизни главы подразделения компании Siemens в Испании и Юго-Западной Европе Агустина Эскобара, его жены и троих их детей. Погиб и пилот вертолета.

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колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

cre

Опять только планы на будущее.

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха