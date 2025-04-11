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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Польши понадеялся на ухудшении отношений США и России

Источник:
РИА Новости
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Соедиенные Штаты якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — приводит РИА Новости слова Сикорского, сказанные им в интервью европейским телеканалам.

По мнению главы МИД Польши, российские власти на переговорах с представителями американской администрации якобы пытаются выиграть время.

«Но рано или поздно — возможно, в течение нескольких недель, — Соединенные Штаты изменят свою политику», — сказал Сикорский. По его утверждению, это произойдет, так как Россия якобы не стремится к миру на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

cre

Опять только планы на будущее.

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха