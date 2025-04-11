Соедиенные Штаты якобы могут изменить свою политику по отношению к России, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — приводит РИА Новости слова Сикорского, сказанные им в интервью европейским телеканалам.

По мнению главы МИД Польши, российские власти на переговорах с представителями американской администрации якобы пытаются выиграть время.

«Но рано или поздно — возможно, в течение нескольких недель, — Соединенные Штаты изменят свою политику», — сказал Сикорский. По его утверждению, это произойдет, так как Россия якобы не стремится к миру на Украине.