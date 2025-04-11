Международные резервы России обновили исторический максимум

Российские международные резервы выросли до 658 миллиардов долларов, достигнув нового исторического максимума, сообщила пресс-служба Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658,0 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9%, главным образом из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении.

По состоянию на конец дня 28 марта международные резервы составляли 645,6 миллиарда долларов. Предыдущий исторический рекорд в 650,4 миллиарда долларов был зафиксирован 21 марта.

Международные (золотовалютные) резервы — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).