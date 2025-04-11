МИД рассказал об итогах новых переговоров США

Российская и американская делегации договорились восстановить нормальную работу посольств в Москве и Вашингтоне, сообщил МИД России.

«Делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций», — сказано в сообщении.

Кроме того, Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы властями США.

«Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба», — уточнили в МИД.

Представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания, говорится в сообщении.