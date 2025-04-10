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Евросоюз предложил Украине «готовить борщ вместе»

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюзу и Украине для успешного экономического сотрудничества нужно искать способы адаптироваться, заявила европейский комиссар по вопросам расширения блока Марта Кос. Она описала этот процесс выражением «варить борщ вместе».

«Это значит вместе, терпеливо и с доверием справляться с чем-то сложным. Потому что, как вам скажет любой житель Украины, приготовить борщ — задача не из простых. У каждого свой любимый способ приготовления», — цитирует комиссара сайт Еврокомиссии.

По словам комиссара, Украине и Евросоюзу нужно найти рецепт, который будет принят всеми. Кос также заверила, что сейчас «хорошее время» для европейских инвестиций в украинскую экономику.

По оценке европейских экспертов, стоимость восстановления Украины в настоящее время превышает 500 миллиардов евро. При этом ЕС рассчитывает, что примерно треть от этой суммы вложат частные инвесторы после завершения военного конфликта.

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Uynachalnica

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