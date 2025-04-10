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Завершились переговоры России и США в Стамбуле

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры России и США в Стамбуле завершились, они продлились пять с половиной часов. Их главной темой стала нормализация работы дипломатических представительств двух стран.

Переговоры проходили в закрытом формате без каких-либо официальных заявлений. Российскую делегацию возглавил посол России в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, пишет ТАСС.

Российская делегация планировала обсудить с американской стороной возврат изъятой властями США дипломатической собственности, доступ к банковским услугам работников посольств, а также возобновление прямого авиасообщения.

Посол России в США Александр Дарчиев перед мероприятием заявил, что переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в Стамбуле помогут обеим сторонам избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.

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Uynachalnica

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snoo

"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем!"

Uynachalnica

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Kukuh88

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