Названа самая раздражающая фраза на работе

Расхожая фраза «я вас услышал» стала самой раздражающей из употребляемых на работе, следует из обнародованного исследования портала HeadHunter.

Эту фразу переносят 25% опрошенных. В тройку самых раздражающих также попали «ретроградный Меркурий» (для объяснения рабочих проблем или стресса у сотрудника) и «надо было вчера», которые не нравятся каждому пятому сотруднику.

Среди слов, вызывающих наибольшее раздражение, оказались уменьшительно-ласкательные «человечек» и «задачка», они не нравятся 24% опрошенных. Также в список попал жаргонизм «засинкаться», которое означает «связаться». Оно раздражает 21% работников.

Слово «крайний» не любят 20% опрошенных. Еще одно раздражающее слово на работе — «вкусный», его не хотят слышать от коллег, считая неуместным, 17% участников исследования.