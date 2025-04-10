Офис Зеленского назвал новую красную линию на переговорах

Установление ограничений на размер или боеготовность ВСУ станет красной линией для Киева в любых переговорах о завершении конфликта, заявил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Это принципиальная позиция Украины — никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должны быть у Украины», — приводит агентство Reuters слова Палисы.

Чиновник отметил, что для Киева это принципиальный вопрос. Палиса уточнил, что США получили соответствующее предупреждение от украинских властей на любые предложения по ограничению размера украинских вооруженных сил.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига называл другие красные линии Киева в случае начала переговоров. Это отказ от признания потери территории, продолжение стремления в НАТО и ЕС, а также отказ от демилитаризации.