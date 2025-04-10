НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Офис Зеленского назвал новую красную линию на переговорах

Источник:
Sibnet.ru
725 4

Установление ограничений на размер или боеготовность ВСУ станет красной линией для Киева в любых переговорах о завершении конфликта, заявил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Это принципиальная позиция Украины — никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должны быть у Украины», — приводит агентство Reuters слова Палисы.

Чиновник отметил, что для Киева это принципиальный вопрос. Палиса уточнил, что США получили соответствующее предупреждение от украинских властей на любые предложения по ограничению размера украинских вооруженных сил.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига называл другие красные линии Киева в случае начала переговоров. Это отказ от признания потери территории, продолжение стремления в НАТО и ЕС, а также отказ от демилитаризации.

Еще по теме
Евросоюз предложил Украине «готовить борщ вместе»
Завершились переговоры России и США в Стамбуле
Россия и США провели обмен заключенными
Захарова объяснила заявления Макрона перепадами давления
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Обсуждение (4)
Картина дня
Офис Зеленского назвал новую красную линию на переговорах
Завершились переговоры России и США в Стамбуле
Захарова объяснила заявления Макрона перепадами давления
Названа самая раздражающая фраза на работе
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

Не "федеральную службу по изгнанию бесов" а федслужбу по борьбе с сатанистами, изгнание бесов это прерогатива...

snoo

"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем!"

Uynachalnica

И квадроберов с косплейщиками тоже!

Kukuh88

Тем, что после регистрации ты там можешь писать, редактировать и дописывать что угодно. Данные не проверяются...