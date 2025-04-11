Вербное воскресенье в 2025 году христиане отметят 13 апреля. В православной традиции праздник входит в число двунадесятых —12 важнейших. В этот день верующие вспоминают торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим.

Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. Данное событие описано во всех четырех Евангелиях как торжественное прибытие Спасителя в Святой град накануне его последних дней земной жизни и крестных страданий.

Празднование Входа Господня в Иерусалим началось после того, как христианство официально признали в Римской империи. На Руси праздник начали отмечать после принятия христианства в 988 году.

В храмах Вербное воскресенье начинается со всенощного бдения со специальными молитвами. Вторая часть службы — утреня, на которой читается молитва «ваий», что с греческого дословно означает «пальмовые ветви».

Главная традиция Вербного воскресенья — освящение вербовых веточек в храме. Православным они заменили пальмовые ветви, которыми встречали Христа жители Иерусалима. Освященная верба после службы приносится домой и ставится на весь год у икон.

Вербное воскресенье — первый день Страстной седмицы. Это самая строгая неделя Великого поста. Завершается она Пасхой — Воскресением Христовым, главным христианским праздником. В 2025 году его отметят 20 апреля.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот праздник нельзя ругаться, ссориться и обижать окружающих. Не стоит устраивать шумные гуляния. Не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, однако обычные повседневные дела не возбраняются.

Не поощряется забота о своей внешности в этот день. В Вербное воскресенье лучше избегать маникюра, стрижки, покраски волос, стричься. Но если в этом есть необходимость — можно сделать исключение.

На Страстной седмице верующие продолжают держать пост, поэтому в Вербное воскресенье на столе не должны присутствовать мясные и молочные блюда. Однако в честь праздника разрешается добавить к своему рациону рыбу, морепродукты, рыбную икру и красное вино.