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Когда отмечают Вербное воскресенье в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Вербное воскресенье считается одним из важнейших праздников для христиан. В этот день церковь вспоминает торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим верхом на осле. В 2025 году его отметят 13 апреля.

Дата Вербного воскресения ежегодно меняется, поскольку зависит от «плавающей» даты Светлого Христова Воскресения. При этом Вербное воскресенье всегда отмечается ровно за неделю до Пасхи.

Вербное воскресенье — народное название праздника. Церковное название праздника: Вход Господень в Иерусалим. Он входит в число двунадесятых, то есть самых главных христианских праздников, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

Символом торжества в России являются веточки вербы — это растение одним из первых распускается весной. При этом в Италии событие встречают веточками оливы, во Франции — веточками апельсина, в южных странах — пальмовыми ветками.

Последний вариант — канонический, так как Христа приветствовали в Иерусалиме именно пальмовыми ветвями, бросая их на дорогу. В IV веке в Иерусалиме церковь ввела обычай освящать пальмы как напоминание о событиях тех дней.

В России пальмы не растут, поэтому ее заменила верба. По традиции, подготовить вербный «букет» нужно накануне праздника — в Лазареву субботу. В 2025 году она выпадает на 12 апреля. А 13 апреля ветки освящают в церкви и хранят весь год возле икон в доме. 

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