Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби, сообщил журналистам директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, и мы признательны правительству ОАЭ», — цитирует Рэтклиффа газета Wall Street Journal.

Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, обвиненного в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

Карелину задержали в феврале 2024 года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы навестить родственников. С февраля 2022 года девушка отправляла деньги одной из украинских организаций, жертвовавшей на нужды ВСУ.

Артур Петров был задержан на Кипре в августе 2023 года по запросу США. По версии американского Минюста, он через подставные компании закупал в США микроэлектронику, а затем отправлял ее в Россию. Кроме российского, у него есть гражданство Германии.