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Способный разрушать фундаменты сорняк атаковал Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Рейнутрия на участке
Рейнутрия на участке
Фото: Caronna / CC BY-SA 4.0

Опасное гибридное растение «Богемская рейнутрия» нашли в России, сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада РАН Юлия Виноградова. Это растение своей мощной корневой системой способно разрушать фундаменты домов.

Виноградова уточнила, что растение представляет собой спонтанно появившийся гибрид, появившийся в Европе в ботанических садах. Он возник после скрещивания двух естественных видов: «Сахалинской рейнутрии» и «Японской рейнутрии», пишет РИА Новости.

«Вот этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», — рассказала сотрудница ботанического сада, отметив, что сорняк стал распространяться на юге России.

По словам Виноградовой, рейнутрию невозможно выкопать лопатой, для уничтожения корневой системы на участке потребуется экскаватор. Такое растение причиняет большие неудобства при строительстве.

«В Европе при строительстве домов сначала обследуют территорию, если выявлена рейнутрия, то стоимость строительства сразу увеличивается на пять процентов, потому что строители сначала должны освободить почву от этого растения», — пояснила она.

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