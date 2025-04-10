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Мозг умершего композитора написал музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Австралийские исследователи представили необычный проект Revivification, в рамках которого «оживший» мини-мозг покойного американского композитора Элвина Лусье создает музыку в реальном времени.

Инсталляция заработала в Художественной галерее Западной Австралии в городе Перт, пишет издание The Guardian. Музыку сочиняют искусственные нейронные структуры, выращенные из стволовых клеток Лусье, который скончался в 2021 году.

Лейкоциты композитора были перепрограммированы в стволовые клетки, а затем превращены в так называемые мозговые органоиды — скопления нейронов, имитирующие человеческий мозг. Их сигналы преобразуются в звук с помощью 20 латунных пластин.

Элвин Лусье считался пионером экспериментальной музыки. В 1965 году композитор стал первым в мире артистом, использовавшим мозговые волны для создания живого звука в своей программной работе «Музыка для сольного исполнителя».

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