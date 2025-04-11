Первый в мире центр обучения человекоподобных роботов запустили в Шанхае. Более ста разных моделей здесь будут обучаться основным действиям, собирая данные для совершенствования алгоритмов.

«Имеется проблема — разные роботы дают разные данные. Центр обеспечит масштабный обмен данными между ними. Это поможет улучшить алгоритмы управления роботами», — заявил гендиректор центра Сюй Бинь, его слова передает Global Times.

Обучение роботов начнется с 45 основных действий: в частности, захват и перемещение предметов. Роботы будут «учиться» на повторяющихся действиях. Данные о движениях роботов используются для совершенствования алгоритмов.

Тренеры повторяют действия сотни раз для обучения роботов. Даже небольшие изменения в условиях являются новыми данными для роботов. Это позволит роботам адаптироваться к разным ситуациям.