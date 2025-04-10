Работающим родителям с двумя детьми снизят налоги

Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, напомнил Минтруд.

Уплаченный работающими родителями в 2025 году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, разницу оба родителя смогут получить в виде единовременной выплаты. Ведомство подсчитало, что мера охватит порядка 4,2 миллиона семей.

Новая налоговая выплата вводится в рамках правительственной «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года».

Право на вычет имеют граждане, которые являются налоговыми резидентами РФ и уплачивают подоходный налог. Выплату смогут получить оба родителя.