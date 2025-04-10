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Употребление алкоголя оказалось опасным для мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Бразильские ученые изучили влияние алкоголя на мозг и выяснили, что люди, регулярно употребляющие большое количество спиртного, чаще страдают от повреждений мозга.

«Злоупотребление алкоголя это серьезная проблема, которая приводит к проблемам с памятью, мышлением и вызывает гиалиновый артериолосклероз», — отметил руководитель исследования Альберто Фернандо Оливейра Хусто, опубликованного журналом Neurology.

Гиалиновый артериолосклероз представляет собой сужение и уплотнение мелких сосудов мозга, что нарушает кровоснабжение и приводит к повреждению мозговой ткани. 

У людей, употребляющих восемь и более порций алкоголя в неделю, риск этого заболевания значительно повышен. Максимальную угрозу в этом смысле представляет собой длительное злоупотребление спиртным.

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