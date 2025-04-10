Итальянские ученые увидели первый «квантовый дождь»

Ученые из Италии изучили распад квантовой капли на «квантовый дождь». Эксперимент и моделирование показали: распад происходит по аналогии с капиллярной неустойчивостью — известным явлением в физике.

«Неустойчивость Плато–Рэлея наблюдалась в сверхтекучем гелии, но пока не в атомарных газах. Это первое экспериментальное подтверждение для атомарных газов», — отметила ученая Кьяра Форт в статье, опубликованной журналом Physical Review Letters.

Измерения позволили лучше понять свойства квантовой жидкости, что открывает пути для создания массивов квантовых капель. Это перспективное направление в квантовых технологиях.

Исследование поддержано в рамках программы Евросоюза NextGenerationEU. Полученные результаты имеют важное значение для развития квантовых технологий, уверены ученые.