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Итальянские ученые увидели первый «квантовый дождь»

Источник:
Sibnet.ru
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Визуализация «квантовый дождь»
Визуализация «квантовый дождь»
Фото: © Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Ученые из Италии изучили распад квантовой капли на «квантовый дождь». Эксперимент и моделирование показали: распад происходит по аналогии с капиллярной неустойчивостью — известным явлением в физике.

«Неустойчивость Плато–Рэлея наблюдалась в сверхтекучем гелии, но пока не в атомарных газах. Это первое экспериментальное подтверждение для атомарных газов», — отметила ученая Кьяра Форт в статье, опубликованной журналом Physical Review Letters.

Измерения позволили лучше понять свойства квантовой жидкости, что открывает пути для создания массивов квантовых капель. Это перспективное направление в квантовых технологиях.

Исследование поддержано в рамках программы Евросоюза NextGenerationEU. Полученные результаты имеют важное значение для развития квантовых технологий, уверены ученые.

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Uynachalnica

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snoo

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Uynachalnica

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Kukuh88

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