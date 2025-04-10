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Захарова объяснила заявления Макрона перепадами давления

Источник:
«Москва-24»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © пресс-служба МИД России

Противоречия в высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона могут быть вызваны перепадами атмосферного давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Макрон сначала собирался вести с Москвой переговоры от лица Европы, а затем решил защитить ее от России ядерным оружием, напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

По ее словам, «до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал».

«У меня вопрос: надо же как-то определиться? <…> На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, отправить куда-то свои контингенты», — отметила Захарова.

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