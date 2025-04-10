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Создан первый в мире интерактивный голографический дисплей

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователь захватывает и вращает 3D-автомобиль.
Пользователь захватывает и вращает 3D-автомобиль.
Фото: © Публичный университет Наварры

Испанские ученые представили уникальный голографический дисплей. Изображение можно «трогать» руками: вращать, перемещать объекты.

«Это новая парадигма взаимодействия с голографическим изображением, настоящая 3D-графика, которую можно использовать без очков», — отметила руководитель проекта Элоди Бузбиб, ее цитирует сайт EurekAlert.

Существуют и другие голографические дисплеи, однако они не позволяют взаимодействовать с изображением. В обычных голодисплеях используется быстро движущийся диффузор. Испанские ученые заменили его на эластичные полоски, что позволяет «погружать» руку в голограмму.

Демонстрация новой технологии состоится на конференции CHI 2025 в Йокогаме в конце апреля. На ней ожидается участие более 4 тысяч ученых и представителей крупных мировых корпораций.

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Uynachalnica

Не "федеральную службу по изгнанию бесов" а федслужбу по борьбе с сатанистами, изгнание бесов это прерогатива...

snoo

"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем!"

Uynachalnica

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Kukuh88

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