Создан первый в мире интерактивный голографический дисплей

Испанские ученые представили уникальный голографический дисплей. Изображение можно «трогать» руками: вращать, перемещать объекты.



«Это новая парадигма взаимодействия с голографическим изображением, настоящая 3D-графика, которую можно использовать без очков», — отметила руководитель проекта Элоди Бузбиб, ее цитирует сайт EurekAlert.

Существуют и другие голографические дисплеи, однако они не позволяют взаимодействовать с изображением. В обычных голодисплеях используется быстро движущийся диффузор. Испанские ученые заменили его на эластичные полоски, что позволяет «погружать» руку в голограмму.

Демонстрация новой технологии состоится на конференции CHI 2025 в Йокогаме в конце апреля. На ней ожидается участие более 4 тысяч ученых и представителей крупных мировых корпораций.