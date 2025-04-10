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Трамп заявил об обладании секретным оружием чудовищной силы

Источник:
РБК
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам , что у США есть секретное и «самое мощное в мире» оружие.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко», — приводит РБК слова Трампа, сказанные им в ходе беседы с журналистами.

Так президент США ответил на вопрос об опасениях насчет возможной эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. По словам президента, он не беспокоится и не ожидает эскалации.

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«Президент Си Цзиньпин — один из самых умных людей в мире, и я не думаю, что он позволит этому случиться», — добавил Трамп.

Аналогичное заявление американский президент сделал в сентябре 2020 года. Тогда Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть вооружения, о которых никто не знает, и отметил, что было бы лучше, если бы оружие «так и осталось» в тайне.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Uynachalnica

Не "федеральную службу по изгнанию бесов" а федслужбу по борьбе с сатанистами, изгнание бесов это прерогатива...