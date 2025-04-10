Photoshop получит помощника с искусственным интеллектом. Он будет предлагать варианты редактирования изображений, сообщил в своем блоге технический директор компании Adobe Илай Гринфилд.

«ИИ не заменит человека, но ускорит работу, помогая освоить сложные функции. В будущем пользователи смогут управлять агентом голосовыми командами, что еще упростит редактирование», — уточнил Гринфилд.

Premiere Pro также получит ИИ-помощника для монтажа видео. Он будет анализировать видео и помогать в подборе кадров, как это уже делает Media Intelligence.

Искусственный интеллект поможет в цветокоррекции и звуковом монтаже. Планируется использовать инструмент Generative Extend для автоматического добавления переходов. Технологию представят на выставке Adobe Max в Лондоне, которая начнется 24 апреля.