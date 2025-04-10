Набиуллина пообещала разорвать загоняющие в долги цепи микрозаймов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала разорвать цепочки микрозаймов, загоняющие людей в долги, а также перекрыть кислород черным кредиторам

«Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий. Это верный путь в долговую спираль», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме в рамках годового отчета.

По ее словам, для борьбы с этим явлением Банк России предложил «три связанных изменения: принцип один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%».

«И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам черных кредиторов», — подчеркнула Набиуллина.