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Аналитик посоветовала надежные способы сбережения средств

Источник:
«Прайм»
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Финансовый аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала россиянам о  самых простых и надежных способах сбережения средств.

Депозиты самым доступным способом сберечь деньги от инфляции, рассказала агентству «Прайм» Замалеева. «Это удобно, прозрачно и не требует глубоких финансовых знаний. Более того, деньги на счетах в банках застрахованы. Это значит, что если у банка отзовут лицензию или у него будут финансовые проблемы, средства не пропадут», — пояснила аналитик.

Среди облигаций, по ее словам, следует отдельно выделить государственные (ОФЗ) — по сути, вы даете государству деньги в долг, и оно возвращает их с процентами. Это надежные низкорисковые инструменты, по доходности не уступающие депозитам.

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Профессионалам следует присмотреться к фондам, золоту, валюте и недвижимости. Рынок акций сегодня нестабилен, и для работы с ним нужно хорошо разбираться, отметила Замалеева.

Выгоднее всего сейчас хранить средства в диверсифицированном инвестиционном портфеле с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, подчеркнула аналитик.

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