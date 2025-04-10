Соединенные Штаты проиграли России в конфликте на Украине, поскольку переоценили свои силы, заявил американский журналист Такер Карлсон.

«В головах политиков в Вашингтоне сложилось мнение, что мы только что проиграли войну с Россией. Они ненавидят Россию по множеству причин, в основном духовных, но мы проиграли. И меня беспокоит то, что никто не скажет этого вслух — мы переоцениваем свои силы», — цитирует ТАСС Карлсона.

Он сравнил действия США с разведенным 60-летним мужчиной, пытающимся ухаживать за молодыми женщинами, не понимая, что те считают это абсурдным. «Такое может происходить и на уровне наций: вы думаете, что можете влиять на события, на которые у вас на самом деле нет сил. Это называется гордыня, и именно так разрушаются империи, а народы исчезают», — отметил журналист.

«Почему мы не можем признать, что не смогли выиграть обычную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи? Может быть, нам стоит немного скорректировать свои ожидания?» — заключил Карлсон.