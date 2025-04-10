Россиянам напомнили о длинных выходных на майские праздники

Жители России смогут отдохнуть восемь дней на майские праздники, рассказал директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — пояснила Санина РИА Новости.

Эксперт уточнила, что 2 мая станет нерабочим днем вместо субботы, 4 января 2025 года, благодаря постановлению правительства России о переносе выходных дней, а 8 мая — за счет воскресенья, 23 февраля.