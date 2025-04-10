Трамп пообещал в «какой‑то» момент встретиться с Путиным

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает «в какой-то момент» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Журналисты поинтересовались у Трампа, когда состоится его встреча с Путиным? «В какой-то момент», — приводит ТАСС ответ Трампа. «Посмотрим. Мы должны дойти до этого», — добавил глава Белого дома.

В этой связи Трамп затронул тему конфликта на Украине, выразив сожаление по поводу продолжения военных действий и высказавшись за их скорейшее прекращение. «Мы должны дойти до этого быстро», — убежден президент США.

«Я хочу, чтобы сделку заключили Россия и Украина. Они должны заключить сделку. <...> Надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией и Украиной», — заключил Трамп.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе.