Создана первая противозачаточная таблетка для мужчин

Ученые разработали первую в мире противозачаточную таблетку для мужчин под названием YCT-529. Препарат уже прошел успешные испытания на животных, теперь запланированы клинические тесты на людях.

Таблетку создали специалисты фармацевтического колледжа Университета Миннесоты совместно с исследователями Колумбийского университета и компанией YourChoice Therapeutics. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

В отличие от существующих методов для мужчин, таких как презервативы и вазэктомия, YCT-529 блокирует выработку спермы, сохраняя при этом полную обратимость процесса. Фертильность восстанавливается после прекращения приема.

Препарат воздействует на рецептор ретиноевой кислоты-альфа. При угнетении данного рецептора выработка спермы в организме останавливается. В ходе тестирования разработчики подобрали оптимальные дозы для достижения бесплодия.

YCT-529 не влияет на уровень тестостерона или другие эндокринные функции организма, в нем нет гормонов или их регуляторов. Отмечается, что безопасная и эффективная мужская таблетка предоставит парам больше вариантов контрацепции.