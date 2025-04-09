НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Создана первая противозачаточная таблетка для мужчин

Источник:
Sibnet.ru
193 1

Ученые разработали первую в мире противозачаточную таблетку для мужчин под названием YCT-529. Препарат уже прошел успешные испытания на животных, теперь запланированы клинические тесты на людях.

Таблетку создали специалисты фармацевтического колледжа Университета Миннесоты совместно с исследователями Колумбийского университета и компанией YourChoice Therapeutics. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

В отличие от существующих методов для мужчин, таких как презервативы и вазэктомия, YCT-529 блокирует выработку спермы, сохраняя при этом полную обратимость процесса. Фертильность восстанавливается после прекращения приема.

Препарат воздействует на рецептор ретиноевой кислоты-альфа. При угнетении данного рецептора выработка спермы в организме останавливается. В ходе тестирования разработчики подобрали оптимальные дозы для достижения бесплодия.

YCT-529 не влияет на уровень тестостерона или другие эндокринные функции организма, в нем нет гормонов или их регуляторов. Отмечается, что безопасная и эффективная мужская таблетка предоставит парам больше вариантов контрацепции.

Еще по теме
Диетолог назвала весенний авитаминоз устаревшим мифом
Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии
Половина россиян пожаловались на пагубное влияние магнитных бурь
Найден самый простой способ омоложения организма
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Центробанк назвал условия снижения ключевой ставки
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Новый раунд переговоров России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...