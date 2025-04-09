Центробанк назвал условия снижения ключевой ставки

Центробанк намерен аккуратно подходить к снижению ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«В прошлом году, после замедления в начале года, инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчиво», — цитирует Набиуллину РБК.

По ее словам, высокий темп инфляции стал главной угрозой увеличению реальных доходов граждан и развитию российской экономики. С целью сдерживания роста цен регулятор в октябре 2024 года поднял ключевую ставку до 21%.

В результате в ноябре—декабре инфляция составляла около 14%, в январе опустилась ниже 11%, в феврале — ниже 8%.21 марта совет директоров Центробанка в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Банк России рассчитывает, что в 2025 году средняя ключевая ставка будет идти по нижней границе диапазона 19–22%. Следующее заседание совета директоров регулятора запланировано на 25 апреля.