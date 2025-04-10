Глобальное потепление климата усугубило сезонные аллергии

Глобальное потепление климата увеличивает продолжительность и интенсивность цветения растений, что приводит к росту аллергических заболеваний, выяснили исследователи.

Ученые проанализировали данные о сезонах пыльцы и обращениях за медицинской помощью. Результаты исследования опубликованы в журнале The Laryngoscope.



Данные указали на увеличение продолжительности и интенсивности цветения растений. Прогнозируется, что только в США общий объем пыльцы увеличится на 16-40% к концу столетия.

Также был отмечен рост обращений за медицинской помощью по причине аллергического ринита. Это особенно заметно среди малообеспеченного населения.

Ученые сделали вывод, что глобальное потепление усугубляет проблему аллергии. Авторы работы предложили адаптировать медицинскую практику к изменяющимся условиям.