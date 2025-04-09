НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Американцы бросились запасаться продуктами из‑за пошлин Трампа

Источник:
Sibnet.ru
373 2

Американцы начали активно скупать товары повседневного спроса и продукты из-за опасений скорого подорожания на фоне введенных президентом Дональдом Трампом пошлин.

Так, американские потребители активно скупают в сетевых магазинах зубную пасту, мыло, бутилированную воду, рис, консервы, оливковое масло, соки, муку, замороженную пиццу, пишет The Independent.

По оценкам исследовательской организации Tax Foundation, новые пошлины обойдутся американцам в 3,1 триллиона долларов в ближайшие десять лет. Аналитики подсчитали, что американские домохозяйства будут ежегодно тратить в среднем на 3,8 тысячи долларов больше.

Например, рис может подорожать уже в ближайшее время на 10,3%, овощи — на 4%. Подорожание коснется не только продуктов, но и технологических товаров, включая смартфоны, ноутбуки, игровые приставки.

В этой ситуации потребительский ажиотаж неизбежен, предупредили эксперты. Простые американцы рассчитывают, что сделанные запасы сгладят предстоящее увеличение расходов.

Еще по теме
Турция остановила экспорт лимонов
Путин ввел запрет на навязывание дополнительных услуг
Китай оказался победителем в торговой войне Трампа
Wildberries запустил WB Pay для быстрой оплаты
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Центробанк назвал условия снижения ключевой ставки
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Новый раунд переговоров России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...