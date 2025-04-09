Американцы бросились запасаться продуктами из‑за пошлин Трампа

Американцы начали активно скупать товары повседневного спроса и продукты из-за опасений скорого подорожания на фоне введенных президентом Дональдом Трампом пошлин.

Так, американские потребители активно скупают в сетевых магазинах зубную пасту, мыло, бутилированную воду, рис, консервы, оливковое масло, соки, муку, замороженную пиццу, пишет The Independent.

По оценкам исследовательской организации Tax Foundation, новые пошлины обойдутся американцам в 3,1 триллиона долларов в ближайшие десять лет. Аналитики подсчитали, что американские домохозяйства будут ежегодно тратить в среднем на 3,8 тысячи долларов больше.

Например, рис может подорожать уже в ближайшее время на 10,3%, овощи — на 4%. Подорожание коснется не только продуктов, но и технологических товаров, включая смартфоны, ноутбуки, игровые приставки.

В этой ситуации потребительский ажиотаж неизбежен, предупредили эксперты. Простые американцы рассчитывают, что сделанные запасы сгладят предстоящее увеличение расходов.