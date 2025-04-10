Ежедневный прием омега-3 замедлил биологическое старение

Ежедневный прием омега-3 замедляет биологическое старение, показало исследование DO-HEALTH. Участники испытания, принимавшие омега-3, за год «молодели» на месяц.



Исследователи изучили влияние омега-3, витамина D и физкультуры на здоровье в течение трех лет на 2157 участниках. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

«Постоянный прием омега-3 полезен для сердца, мозга, суставов, зрения, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Комбинация омега-3, витамина D и спорта еще сильнее замедляла старение», — сообщила диетолог Тереза Джентиле.

Прием омега-3 снижал риск падений (на 10%) и инфекций (на 13%). Комбинация с витамином D и спортом снижала риск слабоумия (на 39%) и рака (на 61%). Таким образом, омега-3 не только замедлила старение, но и снизила риск различных заболеваний.