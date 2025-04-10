НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ежедневный прием омега-3 замедлил биологическое старение

Источник:
Sibnet.ru
142 0

Ежедневный прием омега-3 замедляет биологическое старение, показало исследование DO-HEALTH. Участники испытания, принимавшие омега-3, за год «молодели» на месяц.

Исследователи изучили влияние омега-3, витамина D и физкультуры на здоровье в течение трех лет на 2157 участниках. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

«Постоянный прием омега-3 полезен для сердца, мозга, суставов, зрения, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Комбинация омега-3, витамина D и спорта еще сильнее замедляла старение», — сообщила диетолог Тереза Джентиле.

Прием омега-3 снижал риск падений (на 10%) и инфекций (на 13%). Комбинация с витамином D и спортом снижала риск слабоумия (на 39%) и рака (на 61%). Таким образом, омега-3 не только замедлила старение, но и снизила риск различных заболеваний.

Еще по теме
Создана первая противозачаточная таблетка для мужчин
Диетолог назвала весенний авитаминоз устаревшим мифом
Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии
Половина россиян пожаловались на пагубное влияние магнитных бурь
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

Не "федеральную службу по изгнанию бесов" а федслужбу по борьбе с сатанистами, изгнание бесов это прерогатива...

snoo

"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем!"

Uynachalnica

И квадроберов с косплейщиками тоже!

Kukuh88

Тем, что после регистрации ты там можешь писать, редактировать и дописывать что угодно. Данные не проверяются...