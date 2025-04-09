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Россиян предупредили о клонирующих аккаунты мошенниках

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники создают копии профилей в соцсетях, копируя доступную информацию, предупредило Роскачество.

«Как правило, жертвы узнают об этом не напрямую, а от друзей или знакомых, получивших подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи», — отметило ведомство.

Клоны в основном используются для обмана. Мошенники с клонированного аккаунта просят деньги в долг или предлагают перейти по вредоносным ссылкам. Также они могут размещать от имени пользователям провокационные комментарии, а затем шантажировать человека.

Роскачество порекомендовало периодически проверять профиль на наличие двойников. Для этого достаточно использовать поиск по имени и фамилии. При обнаружении клона необходимо сообщить о фальшивом аккаунте в службу поддержки соцсети.

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Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...