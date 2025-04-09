Россиян предупредили о клонирующих аккаунты мошенниках

Мошенники создают копии профилей в соцсетях, копируя доступную информацию, предупредило Роскачество.

«Как правило, жертвы узнают об этом не напрямую, а от друзей или знакомых, получивших подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи», — отметило ведомство.

Клоны в основном используются для обмана. Мошенники с клонированного аккаунта просят деньги в долг или предлагают перейти по вредоносным ссылкам. Также они могут размещать от имени пользователям провокационные комментарии, а затем шантажировать человека.

Роскачество порекомендовало периодически проверять профиль на наличие двойников. Для этого достаточно использовать поиск по имени и фамилии. При обнаружении клона необходимо сообщить о фальшивом аккаунте в службу поддержки соцсети.