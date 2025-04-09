Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил президенту США Дональду Трампу покарать истинных заказчиков покушения на него, находящихся в Киеве.

Так Медведев прокомментировал материал Fox News о том, что Райан Уэсли Рут, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался купить ракетную установку на Украине. Он просил у украинцев прислать ему РПГ или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, чтобы сбить самолет.

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее сын американского президента Дональд Трамп — младший, комментируя новые данные по делу Рута, обвинил Киев в том, что он умолчал о попытке обвиняемого купить на Украине оружие.

«Если вы считаете, что Украина поступила плохо, так и не поблагодарив США за все, что они для нее сделали, тот факт, что они, похоже, не сказали нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным», — написал Трамп-младший в соцсети Х.