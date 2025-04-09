Компания Radium презентовала мощный электросамокат

Австралийский стартап Radium Performance начал продажи мощного электросамоката Mach One. Максимальная скорость — 72 километра в час, сообщается на сайте производителя.

Mach One разгоняется до 48 километров в час за 3 секунды. Два двигателя мощностью 8 тысяч ватт обеспечивают динамику разгона. Это один из самых быстрых электросамокатов с системой распределения крутящего момента.

Самокат имеет карбоновую деку шириной 250 мм, внутри которой расположен аккумулятор. Запас хода — 48 километров. Время зарядки — 2 часа.



Вес — 17 килограммов. Приводные ремни армированы сталью. Предварительная цена устройства составит около 3330 долларов.



