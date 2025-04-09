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Компания Radium презентовала мощный электросамокат

Источник:
Sibnet.ru
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Электросамоката Mach One
Электросамоката Mach One
Фото: © Radium Performance

Австралийский стартап Radium Performance начал продажи мощного электросамоката Mach One. Максимальная скорость — 72 километра в час, сообщается на сайте производителя.

Mach One разгоняется до 48 километров в час за 3 секунды. Два двигателя мощностью 8 тысяч ватт обеспечивают динамику разгона. Это один из самых быстрых электросамокатов с системой распределения крутящего момента.

Самокат имеет карбоновую деку шириной 250 мм, внутри которой расположен аккумулятор. Запас хода — 48 километров. Время зарядки — 2 часа.

Вес — 17 килограммов. Приводные ремни армированы сталью. Предварительная цена устройства составит около 3330 долларов.


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Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...