Компания Radium презентовала мощный электросамокат

Электросамоката Mach One
Фото: © Radium Performance
Австралийский стартап Radium Performance начал продажи мощного электросамоката Mach One. Максимальная скорость — 72 километра в час, сообщается на сайте производителя.
Mach One разгоняется до 48 километров в час за 3 секунды. Два двигателя мощностью 8 тысяч ватт обеспечивают динамику разгона. Это один из самых быстрых электросамокатов с системой распределения крутящего момента.
Самокат имеет карбоновую деку шириной 250 мм, внутри которой
расположен аккумулятор. Запас хода — 48 километров. Время зарядки — 2 часа.
Вес — 17 килограммов. Приводные ремни армированы сталью. Предварительная цена устройства составит около 3330 долларов.