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Матерям добавят стаж за все годы ухода за детьми

Источник:
РБК
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Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект об отмене ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком, говорится в документы ведомства.

Сейчас в стаж для назначения пенсии засчитываются только шесть лет ухода за детьми. После принятия закона этот лимит будет снят. Изменение коснется 400 тысяч женщин, приводит РБК материалы министерства.

В документах Минтруда также сказано, что более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти.

Ведомство направила законопроект на рассмотрение правительства, в ближайшее время планируется его внесение в Госдуму.

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