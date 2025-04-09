Матерям добавят стаж за все годы ухода за детьми

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект об отмене ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком, говорится в документы ведомства.

Сейчас в стаж для назначения пенсии засчитываются только шесть лет ухода за детьми. После принятия закона этот лимит будет снят. Изменение коснется 400 тысяч женщин, приводит РБК материалы министерства.

В документах Минтруда также сказано, что более пяти тысяч женщин, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти.

Ведомство направила законопроект на рассмотрение правительства, в ближайшее время планируется его внесение в Госдуму.